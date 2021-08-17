«Атомэнергомаш» завершил строительство первого в Европе испытательного стенда для оборудования средне- и крупнотоннажных заводов СПГ

18:10

“Атомэнергомаш” завершил строительство первого в Европе и третьего в мире испытательного стенда для оборудования средне- и крупнотоннажных заводов СПГ. Комплекс возведен в Санкт-Петербурге, на площадке НИИЭФА, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получен. Проект выполнен в соответствии с постановлением Правительства РФ.

На стенде планируется проводить сертификационные испытания как российского, так и импортируемого в Российскую Федерацию иностранного оборудования для производства СПГ. Стенд имеет вид крупного лабораторного комплекса, позволяющего проводить испытания компрессоров, насосов, детандеров. Также стенд можно адаптировать для испытаний другого оборудования.

Андрей Никипелов, генеральный директор АО «Атомэнергомаш», комментируя завершение строительства комплекса, отметил: «Завершение строительства стенда для испытаний оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ на территории России позволит снизить зависимость от поставок импортного оборудования и будет способствовать развитию нового сектора российской промышленности. Кроме того, повышение доступности испытаний на специализированной площадке в России позволит отечественным производителям расширить линейку оборудования и повысить его конкурентоспособность по отношению к зарубежным аналогам.»

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности.