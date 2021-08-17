Необходима развитая инфраструктура и доступность спортивных объектов для массового спорта - Евгений Попов
18:52 17.08.2021
|Фото Александра Маликова
«Сегодня вопросы развития физкультуры и спорта становятся все более актуальными. Как человек, активно занимающийся спортом, знаю, что хорошая физическая форма – залог не только здоровья и сил, но и хорошего настроения, продуктивной работы. Поэтому использую свои профессиональные способности, чтобы решать каждый конкретный вопрос, создавая широкий общественный резонанс», — говорит Евгений Попов.
Он рассказал о поступающих к нему обращениях граждан, желающих привлечь внимание властей к возможности занятий спортом не только детей, но и взрослых. Кроме того, Евгений Попов высказал мнение о факторах, препятствующих развитию массового спорта, по его мнению, это нехватка доступных всем слоям граждан секций и кружков, а также отсутствие удобно и близко расположенных спортивных объектов.
По мнению журналиста, решением вопроса может стать государственно-частное партнерство, благодаря субсидированию позволяющее посещать детские секции всем желающим. Пример такого сотрудничества - колледж “Спарта”, в котором дети занимаются борьбой за счет столичного Департамента поддержки спорта.
Еще один вариант решения проблемы массового доступа к спортивным объектам - в расширении перечня категорий лиц, которые могут рассчитывать на финансовую поддержку. Игорь Чурин, муниципальный депутат Можайского района считает, что «это обеспечит равный доступ к спортивным объектам жителей, независимо от их финансового благополучия»
По мнению Евгения Попова, нужно увеличивать количество секций, в том числе в шаговой доступности. Это позволит детям иметь больший выбор для занятий тем или иным спортом, а родителям не придется их возить в другие районы на тренировки.
В Москве уделяется большое внимание развитию массового спорта. Так, более 500 тыс. человек могут одновременно заниматься на спортивных объектах, площадках и в парках Москвы. К 2024 году завершится масштабная реновация спортивных объектов: москвичи получат еще 152 новых комплекса.
НОВОСТИ
- 18:40 17.08.2021
- Вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя и. о. главы государства
- 18:10 17.08.2021
- «Атомэнергомаш» завершил строительство первого в Европе испытательного стенда для оборудования средне- и крупнотоннажных заводов СПГ
- 18:00 17.08.2021
- Представитель талибов сообщил о "хороших отношениях" движения с Россией и Китаем
- 17:32 17.08.2021
- Норвегия не примет обратно депортированных афганцев
- 17:30 17.08.2021
- Столичным детям с иммунодефицитом помогут спасти жизнь бесплатные лекарства - Александр Румянцев
- 17:12 17.08.2021
- Причиной пожара в двигателе Ил-112 могло стать попавшее в камеру сгорания масло
- 17:02 17.08.2021
- Депутат Хинштейн: «Цифровой манифест» ЕР будет доработан, соблюдая баланс между технологическим прогрессом и социальными интересами
- 17:00 17.08.2021
- Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии
- 16:32 17.08.2021
- Курс национальной валюты Афганистана падает четвертый день подряд
- 16:12 17.08.2021
- На выплаты малообеспеченным семьям выделят еще 20 млрд рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать