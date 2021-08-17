Необходима развитая инфраструктура и доступность спортивных объектов для массового спорта - Евгений Попов

18:52

Фото Александра Маликова

Массовое развитие спорта может обеспечить развитая инфраструктура и доступ к спортивным объектам независимо от финансового положения - считает телеведущий “60 минут”. Свою позицию он озвучил на втрече с жителями ЗАО столицы.

«Сегодня вопросы развития физкультуры и спорта становятся все более актуальными. Как человек, активно занимающийся спортом, знаю, что хорошая физическая форма – залог не только здоровья и сил, но и хорошего настроения, продуктивной работы. Поэтому использую свои профессиональные способности, чтобы решать каждый конкретный вопрос, создавая широкий общественный резонанс», — говорит Евгений Попов.

Он рассказал о поступающих к нему обращениях граждан, желающих привлечь внимание властей к возможности занятий спортом не только детей, но и взрослых. Кроме того, Евгений Попов высказал мнение о факторах, препятствующих развитию массового спорта, по его мнению, это нехватка доступных всем слоям граждан секций и кружков, а также отсутствие удобно и близко расположенных спортивных объектов.

По мнению журналиста, решением вопроса может стать государственно-частное партнерство, благодаря субсидированию позволяющее посещать детские секции всем желающим. Пример такого сотрудничества - колледж “Спарта”, в котором дети занимаются борьбой за счет столичного Департамента поддержки спорта.

Еще один вариант решения проблемы массового доступа к спортивным объектам - в расширении перечня категорий лиц, которые могут рассчитывать на финансовую поддержку. Игорь Чурин, муниципальный депутат Можайского района считает, что «это обеспечит равный доступ к спортивным объектам жителей, независимо от их финансового благополучия»

По мнению Евгения Попова, нужно увеличивать количество секций, в том числе в шаговой доступности. Это позволит детям иметь больший выбор для занятий тем или иным спортом, а родителям не придется их возить в другие районы на тренировки.

В Москве уделяется большое внимание развитию массового спорта. Так, более 500 тыс. человек могут одновременно заниматься на спортивных объектах, площадках и в парках Москвы. К 2024 году завершится масштабная реновация спортивных объектов: москвичи получат еще 152 новых комплекса.