Американцы с уходом из Афганистана утратили престиж мирового лидера - Земан

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, покинув Афганистан, утратили престиж мирового лидера, а НАТО после этого вызывает сомнения в правомочности своего существования. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью, опубликованном во вторник сетевым изданием Parlamentni listy.

"По моему мнению, с уходом из Афганистана американцы утратили престиж мирового лидера и само НАТО сейчас вызывает сомнения в правомочности своего существования", - сказал он.

Уход США из Афганистана после 20 лет военного присутствие в этой стране лишь подтверждает то, что Вашингтон не имеет права определять судьбу других государств. Об этом, в свою очередь, во вторник заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Потребовалось 20 лет, тысячи смертей и миллиарды потраченных долларов, чтобы подтвердить, что США не имеют права управлять судьбой Афганистана или какой-либо суверенной страны", - написал дипломат в "Твиттере".

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.