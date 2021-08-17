На месте крушения Ил-112В обнаружено тело третьего погибшего члена экипажа
20:40 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели обнаружили в обломках разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета Ил-112В тело третьего погибшего пилота. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"В 18:45 найдено тело третьего погибшего. Таким образом, обнаружены тела всех погибших членов экипажа Ил-112В, они отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. Поисковые работы завершены", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас на месте катастрофы продолжаются следственные действия. Следствием будут назначены несколько экспертиз.
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