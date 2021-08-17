Талибы решили ввести в школах Афганистана отдельные классы для мальчиков и девочек - ТВ
21:20 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) обеспечит соблюдение прав женщин в Афганистане в соответствии с законами шариата. Об этом заявил во вторник на первой после захвата Кабула пресс- конференции официальный представитель движения Забихулла Муджахид.
"Женщины будут жить в рамках шариата. Соседние страны и мировые государства не должны думать, что мы не признаем права женщин. Слава богу, мы мусульмане и наши женщины тоже мусульманки", - сказал он. Выступление транслировало государственное телевидение Ирана.
Почти одновременно появилось сообщение о том, что "Талибан" принял решение ввести в Афганистане раздельное обучение. Об этом сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителей движения. По их словам, будут созданы отдельные классы для мальчиков и девочек.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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