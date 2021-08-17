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В Литве заявили о нарушении границы группой сотрудников погранохраны Белоруссии

22:40 17.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Группа сотрудников погранохраны Белоруссии нарушила литовскую границу. С таким утверждением выступила Служба охраны госграницы Литвы. Она ссылается на видеозапись на которой белорусские пограничники в камуфляжной форме подталкивают группу нелегальных мигрантов в сторону Литвы, а потом и сами пересекают линию границы. Уже на территории Литвы были якобы зафиксированы белорусские должностные лица. Литовское ведомство насчитало 12 белорусских пограничников. После повторного предупреждения белорусы вернулись на свою сторону, — говорится в сообщении. В МВД Литвы это расценили как «наглую провокацию».  Эхо Москвы

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