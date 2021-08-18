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НОВОСТИ

В Госдуму внесли законопроект о восстановлении прежнего пенсионного возраста

09:00 18.08.2021 Источник: Известия

Депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о возвращении пенсионного возраста, установленного до 2018 года. Документ был опубликован 17 августа в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — отметили авторы инициативы.

Реализацию проекта предлагается начать с 1 января 2022 года. Расходы по нему на следующий год оцениваются почти в 604,5 млрд рублей.  Известия

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