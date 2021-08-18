В Челябинске произошел сильный выброс сероводорода

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Челябинске зафиксирован сильнейший выброс сероводорода. Превышение ПДК выявлено у очистных сооружений «Производственного объединения водоснабжения и водоотведения».

«Сегодня в некоторых районах города может ощущаться сильный запах сероводорода, схожий с запахом канализации», — говорится в Telegram-канале замминистра экологии региона Виталия Безрукова.

Жителей Челябинска просят не открывать окна, пить больше воды и минимизировать своё нахождение на улице. Говорит Москва