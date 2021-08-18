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Красноярский депутат сорвался с вулкана на Камчатке и погиб

09:20 18.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Красноярский депутат сорвался с вулкана на Камчатке. Погиб 46-летний Андрей Закалин.

Информацию о смерти депутата горсовета Железногорска подтвердили в заксобрании Красноярского края.

По данным СМИ, трагедия произошла накануне при спуске с вершины вулкана Ключевской. Андрей Закалин и ещё один турист, 35-летний Александр Филяев, оступились и упали, пролетев около километра. Мужчины погибли на месте.

Как сообщили в МЧС, туристическая группа состоит из 12 человек, приехавших из разных городов России. Сегодня утром самолёт со спасателями вылетел к месту происшествия.  Говорит Москва

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