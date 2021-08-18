Талибы обрушили рейтинг Байдена - опрос

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса, проведенного агентством Рейтер совместно с социологической службой Ipsos.

Как отмечает агентство, такая оценка деятельности Байдена стала самой низкой за все время его пребывания на посту главы государства.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным Рейтером и службой Ipsos в минувшую пятницу, рейтинг поддержки президента упал на 7 процентных пунктов: согласно предыдущим показателям, о его работе положительно отзывались 53% американцев.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.