Россия и Китай получат доступ к захваченной талибами военной технике США - Трамп

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай из-за неорганизованного выхода США из Афганистана получат доступ к оставленной американской технике, которая теперь находится в руках радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Такое мнение в эфире телеканала "Фокс ньюс" выразил во вторник бывший президент США Дональд Трамп.

В мае газета "Старз энд страйпс" сообщила, что американские военные в спешке покинули свою базу в районе военного аэродрома в провинции Кандагар, бывшую некогда крупнейшим местом дислокации сил США и НАТО в Афганистане, при этом не скоординировав свои действия с правительственными войсками. "Я намеревался забрать все военное оборудование, у нас там вертолеты Blackhawk, совершенно новые, на миллиарды долларов, теперь к ним получат доступ Россия, Китай", - сказал он.

Помимо этого, Трамп также обосновал свои планы забрать всю американскую технику тем, что "знал, что они [правительственные войска] не будут сражаться".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, а позже покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.