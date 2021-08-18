Коронавирусом в мире за неделю заразились более 4,4 млн человек - ВОЗ
10:20 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 4,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю и более 66 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования за семь дней на 2% превысило показатели предшествующей недели, а смертность осталась примерно на том же уровне.
Согласно бюллетеню ВОЗ, отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", который был обнаружен в Индии в октябре 2020 года, расширил свою географию со 142 до 148 стран.
НОВОСТИ
- 11:32 18.08.2021
- Китай будет помогать Афганистану и после установления власти талибов - МИД КНР
- 11:30 18.08.2021
- Пилот-инструктор Иван Нерусин отметил простоту и удобство онлайн-голосования
- 11:20 18.08.2021
- Талибы поддерживают связи с Аль-Каидой - Пентагон
- 11:05 18.08.2021
- РФ заняла первое место в мире по доле убийств женщин, совершенных их партнерами - исследование
- 11:00 18.08.2021
- Концентрация сероводорода в Челябинске пришла в норму - власти
- 10:32 18.08.2021
- Рост стоимости перевозок озаботил Минсельхоз - СМИ
- 10:22 18.08.2021
- Пилот-инструктор Нерусин назвал дистанционное голосование наиболее удобным
- 10:05 18.08.2021
- В Иркутске за сутки выпало до 80% месячной нормы осадков, подтоплено несколько улиц
- 10:00 18.08.2021
- Россия и Китай получат доступ к захваченной талибами военной технике США - Трамп
- 09:32 18.08.2021
- Талибы обрушили рейтинг Байдена - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать