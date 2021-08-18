Коронавирусом в мире за неделю заразились более 4,4 млн человек - ВОЗ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 4,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю и более 66 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования за семь дней на 2% превысило показатели предшествующей недели, а смертность осталась примерно на том же уровне.

Согласно бюллетеню ВОЗ, отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", который был обнаружен в Индии в октябре 2020 года, расширил свою географию со 142 до 148 стран.