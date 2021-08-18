0
0
147
НОВОСТИ

Коронавирусом в мире за неделю заразились более 4,4 млн человек - ВОЗ

10:20 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 4,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю и более 66 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования за семь дней на 2% превысило показатели предшествующей недели, а смертность осталась примерно на том же уровне.

Согласно бюллетеню ВОЗ, отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", который был обнаружен в Индии в октябре 2020 года, расширил свою географию со 142 до 148 стран.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 18.08.2021
Китай будет помогать Афганистану и после установления власти талибов - МИД КНР
0
65
11:30 18.08.2021
Пилот-инструктор Иван Нерусин отметил простоту и удобство онлайн-голосования
0
57
11:20 18.08.2021
Талибы поддерживают связи с Аль-Каидой - Пентагон
0
88
11:05 18.08.2021
РФ заняла первое место в мире по доле убийств женщин, совершенных их партнерами - исследование
0
123
11:00 18.08.2021
Концентрация сероводорода в Челябинске пришла в норму - власти
0
119
10:32 18.08.2021
Рост стоимости перевозок озаботил Минсельхоз - СМИ
0
188
10:22 18.08.2021
Пилот-инструктор Нерусин назвал дистанционное голосование наиболее удобным
0
152
10:05 18.08.2021
В Иркутске за сутки выпало до 80% месячной нормы осадков, подтоплено несколько улиц
0
187
10:00 18.08.2021
Россия и Китай получат доступ к захваченной талибами военной технике США - Трамп
0
236
09:32 18.08.2021
Талибы обрушили рейтинг Байдена - опрос
0
239

Возврат к списку