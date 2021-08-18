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НОВОСТИ

Рост стоимости перевозок озаботил Минсельхоз - СМИ

10:32 18.08.2021 Источник: Коммерсант.ru

Рост цен на автоперевозки продовольствия и сложности с наличием транспорта обеспокоили Минсельхоз. Чиновники собирают информацию о ситуации у поставщиков молока, мяса, овощей, сладостей, рыбной продукции и намерены найти решение совместно с Минпромторгом и Минтрансом.

Бизнес говорит об удорожании логистики на 10–30% год к году, но перевозчики утверждают, что все еще не могут даже покрыть расходы на топливо и запчасти.  Коммерсантъ

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