Пилот-инструктор Нерусин назвал дистанционное голосование наиболее удобным

10:22

Пилот-инструктор АО «Русские вертолетные системы», москвич Иван Нерусин в эфире телеканала “Москва 24” отметил голосование онлайн как особенно актуальное в условиях пандемии коронавирусной инфекции, тем более что при дистанционном методе голосования не требуется лично приходить на избирательный участок.



«Дистанционный способ голосования - очень интересное направление, особенно для занимающихся такой сферой деятельности как авиация. Иногда приходится ездить по командировкам и, соответственно, такой способ голосования очень удобен. В наше время мы часто пользуемся электронными сервисами: госуслуги, оплата коммунальных платежей и тому подобное. Особенно это актуально в связи с пандемией, и такая сфера деятельности, как авиация, когда приходится ездить по командировкам. Зарегистрировался на mos.ru: удобно, никаких сложностей нет, все достаточно понятно», — рассказал журналистам Иван Нерусин.

Напоминаем: выборы в Государственную Думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября, в то же время в Москве пройдут довыборы депутатов Мосгордумы по двум округам - №37 и 19, а также выборы муниципальных депутатов в Щукино. Регистрация на дистанционное голосование открыта со 2 августа до 13 сентября, на данный момент подано уже более 750 тыс. заявок.