Концентрация сероводорода в Челябинске пришла в норму - власти
11:00 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Концентрация сероводорода в воздухе Челябинска, где стоит жара и почти нет ветра, в среду снизилась до 0,8 ПДК после мощного ночного выброса, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.
"Ночью около 03:00 (01:00 мск) произошел разовый выброс сероводорода, было зафиксировано превышение ПДК этого вещества в атмосферном воздухе в 29,8 раза. На данный момент, согласно информации постов мониторинга атмосферного воздуха, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0,8 ПДК, ситуация пришла в норму", - сказали в пресс-службе.
По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, передвижные лаборатории не фиксируют превышения ПДК в жилых районах. Основная масса загрязняющих веществ в воздухе ушла вдоль реки, что помогло снизить негативное влияние на жилые кварталы, и жители не так сильно почувствовали влияние выбросов.
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