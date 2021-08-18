0
0
87
НОВОСТИ

Концентрация сероводорода в Челябинске пришла в норму - власти

11:00 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Концентрация сероводорода в воздухе Челябинска, где стоит жара и почти нет ветра, в среду снизилась до 0,8 ПДК после мощного ночного выброса, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

"Ночью около 03:00 (01:00 мск) произошел разовый выброс сероводорода, было зафиксировано превышение ПДК этого вещества в атмосферном воздухе в 29,8 раза. На данный момент, согласно информации постов мониторинга атмосферного воздуха, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0,8 ПДК, ситуация пришла в норму", - сказали в пресс-службе.

По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, передвижные лаборатории не фиксируют превышения ПДК в жилых районах. Основная масса загрязняющих веществ в воздухе ушла вдоль реки, что помогло снизить негативное влияние на жилые кварталы, и жители не так сильно почувствовали влияние выбросов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 18.08.2021
Китай будет помогать Афганистану и после установления власти талибов - МИД КНР
0
65
11:30 18.08.2021
Пилот-инструктор Иван Нерусин отметил простоту и удобство онлайн-голосования
0
57
11:20 18.08.2021
Талибы поддерживают связи с Аль-Каидой - Пентагон
0
88
11:05 18.08.2021
РФ заняла первое место в мире по доле убийств женщин, совершенных их партнерами - исследование
0
123
10:32 18.08.2021
Рост стоимости перевозок озаботил Минсельхоз - СМИ
0
188
10:22 18.08.2021
Пилот-инструктор Нерусин назвал дистанционное голосование наиболее удобным
0
152
10:20 18.08.2021
Коронавирусом в мире за неделю заразились более 4,4 млн человек - ВОЗ
0
174
10:05 18.08.2021
В Иркутске за сутки выпало до 80% месячной нормы осадков, подтоплено несколько улиц
0
187
10:00 18.08.2021
Россия и Китай получат доступ к захваченной талибами военной технике США - Трамп
0
236
09:32 18.08.2021
Талибы обрушили рейтинг Байдена - опрос
0
239

Возврат к списку