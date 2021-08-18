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НОВОСТИ

Талибы поддерживают связи с Аль-Каидой - Пентагон

11:20 18.08.2021 Источник: Эхо Москвы

США обвинили «Талибан» (запрещен на территории РФ) в продолжении связей с Аль-Каидой (запрещена на территории РФ) и прекратили отгрузку долларов в Афганистан. О том, что захватившие власть в Афганистане талибы поддерживают связи с террористами из Аль-Каиды, объявили в Пентагоне. О прекращении отправки денег пишет со ссылкой на источники газета Wall Street Journal – это решение, по их данным, было принято еще на прошлой неделе, перед тем, как «Талибан» вошел в Кабул, именно чтобы предназначающиеся как гуманитарная помощь средства не попали в руки талибам.

Власть в Афганистане сменилась на фоне вывода оттуда американских войск. США завершают самую долгую в своей истории военную операцию – они начали ее именно как ответ на теракты 11-го сентября 2001-го, которые, по данным «Пентагона» спланировала и осуществила Аль-Каида с территории Афганистана.

После возвращения талибов к власти США и другие страны ставили условием их признания именно прекращение поддержки террористов.  Эхо Москвы

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