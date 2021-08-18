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Китай будет помогать Афганистану и после установления власти талибов - МИД КНР

11:32 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти намерены помогать Афганистану и после установления контроля над этой страной радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). С таким заявлением выступил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития", - сообщил он на брифинге.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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