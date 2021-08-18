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Пилот-инструктор Иван Нерусин отметил простоту и удобство онлайн-голосования

11:30 18.08.2021

В эфире телеканала “Москва 24” москвич Иван Нерусин, пилот-инструктор АО “Русские вертолетные системы” поделился мнением об дистанционном электронном голосовании. По его словам, это интересное направление, особенно значимое в условиях пандемии коронавируса, кроме того, оно позволяет участвовать в выборах из любой точки мира.

«Дистанционный способ голосования - очень интересное направление, особенно для занимающихся такой сферой деятельности как авиация. Иногда приходится ездить по командировкам и, соответственно, такой способ голосования очень удобен. В наше время мы часто пользуемся электронными сервисами: госуслуги, оплата коммунальных платежей и тому подобное. Особенно это актуально в связи с пандемией, и такая сфера деятельности, как авиация, когда приходится ездить по командировкам. Зарегистрировался на mos.ru: удобно, никаких сложностей нет, все достаточно понятно», — рассказал Нерусин.

Как сообщалось ранее, москвичи, входящие в число сотрудников антарктической экспедиции, в настоящий момент работающие на станции “Новолазаревская” благодаря дистанционному электронному голосованию смогут участвовать в голосовании на сентябрьских выборах в Госдуму.

Регистрация проходит стандартно: данные пользователя в личном кабинете mos.ru должны совпадать с данными из государственного реестра избирателей, только в этом случае заявление заполнится автоматически. Следующий шаг - подтверждение кода, который будет отправлен на указанный в личном кабинете mos.ru номер телефона. Чтобы запросить код подтверждения, нужно нажать кнопку «Запросить код подтверждения» под формой заявки.

Регистрация на онлайн-голосование продлится до 23:59 13 сентября, принять участие в голосовании может каждый совершеннолетний зарегистрированный в Москве гражданин Российской Федерации, и имеющий полную учетную запись на mos.ru.

Для регистрации через “Госуслуги Москвы”, нужно открыть приложение, перейти в раздел «Услуги» и выбрать услугу «Подача заявления на дистанционное электронное голосование». Самый простой способ подать заявление через приложение “Моя Москва” — кликнуть по баннеру на главной странице приложения.

Для регистрации на mos.ru. необходимо перейти по ссылке и авторизоваться в личном кабинете.

Напоминаем: выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить с 17 по 19 сентября, вместе с ними в Москве будут проведены довыборы депутатов Мосгордумы по 19 и 37 округам, также пройдут выборы муниципальных депутатов района Щукино.

Регистрация на дистанционное электронное голосование проходит со 2 августа до 13 сентября, на сегодняшний день столичными жителями подано более 750 тысяч заявок.

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