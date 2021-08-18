В России выявили 20 914 заразившихся коронавирусом за сутки
12:00 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 914, до 6 663 473. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 713, до 5 939 037. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 799 против 805 днем ранее, до 172 909. Таким образом, впервые с прошлой среды, 11 августа, в стране за сутки зарегистрировали менее 800 смертей от ковида. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,59%, следует из данных штаба.
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