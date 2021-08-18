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НОВОСТИ

Опрос показал, какие суммы готовы потратить россияне на сборы ребенка в школу

12:05 18.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Большинство россиян, более 70%, планируют потратить около 20 тысяч рублей на сбор ребенка в школу. Каждый четвертый родитель надеется уложиться в бюджет до 10 тысяч. Опрос проводили банк «Открытие» и страховая компания «Росгосстрах».

При этом большинство респондентов уверены, что цены на форму и школьные товары завышены.  Эхо Москвы

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