Опрос показал, какие суммы готовы потратить россияне на сборы ребенка в школу

12:05 Источник: Эхо Москвы

Большинство россиян, более 70%, планируют потратить около 20 тысяч рублей на сбор ребенка в школу. Каждый четвертый родитель надеется уложиться в бюджет до 10 тысяч. Опрос проводили банк «Открытие» и страховая компания «Росгосстрах».

При этом большинство респондентов уверены, что цены на форму и школьные товары завышены. Эхо Москвы