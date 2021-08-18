Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца 2021 г. - Шадаев

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Об этом в среду сообщил глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия-24".

"С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем", - сказал он.