12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Происходящее в Афганистане является самым важным геополитическим событием с момента воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции "Радио насьональ де Эспанья".

"То, что произошло в Афганистане, является поражением для западного мира, и на это нужно смотреть прямо и иметь смелость признать это, проанализировать причины и последствия, которые, с геополитической точки зрения, будут очень важными, потому что то, что мы видим, - это самое важное геополитическое событие с момента присоединения Крыма Россией", - утверждал глава дипломатии ЕС.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.