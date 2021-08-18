Боррель: То, что произошло в Афганистане, является поражением для западного мира
12:32 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Происходящее в Афганистане является самым важным геополитическим событием с момента воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции "Радио насьональ де Эспанья".
"То, что произошло в Афганистане, является поражением для западного мира, и на это нужно смотреть прямо и иметь смелость признать это, проанализировать причины и последствия, которые, с геополитической точки зрения, будут очень важными, потому что то, что мы видим, - это самое важное геополитическое событие с момента присоединения Крыма Россией", - утверждал глава дипломатии ЕС.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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