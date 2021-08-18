Ил-112В упал в штопор из-за несработавшей системы флюгирования - источник
13:00 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-транспортный самолет Ил-112В свалился в штопор перед крушением в Подмосковье из- за несработавшей системы флюгирования винта. Об этом ТАСС сообщили в среду в силовых структурах.
"После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор", - сказал источник. Он пояснил, что сработавшая система флюгирования винтов могла бы позволить самолету совершить посадку, так как горящий двигатель бы отключился.
"Самолет шел строго по глиссаде захода на посадку на аэродроме Кубинка, курс ветра был встречным", - сообщили в силовых структурах. По информации источника, с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды. "Самолет 30 секунд горел в воздухе", - сказал собеседник агентства.
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