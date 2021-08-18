Германская разведка думала, что талибы не захватят Кабул до середины сентября - Bild

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная разведывательная служба Германии BND (Бэ-эн-дэ) не предполагала, что движение"Талибан" (запрещено в РФ) так быстро захватит власть в Кабуле. Об этом сообщила в среду газета "Бильд" со ссылкой на источники в кризисном штабе по ситуации в Афганистане.

"Взятие Кабула скорее маловероятно до 11.9.", - приводит издание цитату из протокола заседания, которое состоялось в пятницу. Разведка ФРГ полагала, что талибы "сейчас не заинтересованы" в таком развитии событии.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.