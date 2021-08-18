Миллион за идею: Сбер и Правительство Удмуртии выберут лучший бизнес-проект среди молодежи
13:07 18.08.2021
Начат обучающий проект для молодежи “Школа бизнеса”, по результатам, которые будут подведены в ноябре 2021 года, лучший молодой предприниматель получит приз в 1 000 000 рублей на развитие своей бизнес-идеи. Программа проводится Корпорацией развития Удмуртской Республики при поддержке Правительства Республики. Сбер выступает партнером проекта при участии программы обучения предпринимателей “БизнесКласс”.
Предложения участников будут рассматриваться с позиции практической реализации в Удмуртии, авторы лучших проектов станут участниками обучающей части проекта «Школа Бизнеса».
«Школа Бизнеса» объединит несколько форматов обучения, отбор лучших идей и реалити-шоу. Проект будет проводиться на протяжении четырех недель, каждая из которых будет посвящена определенной тематике, по итогам каждого недельного блока организаторы будут вручать призы. Четыре лучших участника получат Sony PlayStation 5, iPhone XR 64, Apple Watch 6 или Apple Airpods Pro.
В роли учителей выступят успешные бизнесмены с колоссальным опытом, эксперты в области масштабирования продукта и продаж, специальный обучающий блок по предпринимательству и развитию бизнес-навыков для участников проведет совместный проект Сбера и Google «БизнесКласс».
Большая часть программы «Школы Бизнеса» пройдёт офлайн в Ижевске, но принять участие в онлайн-событиях проекта смогут молодые предприниматели со всей России.
Прием онлайн-заявок на участие в «Школе Бизнеса» продлится до 25 августа 2021 года на сайте проекта, подать заявки могут школьники и студенты от 14 до 20 лет из любого региона России, финал и награждение пройдут в начале ноября.
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