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Британия обдумывала формирование новой коалиции в Афганистане после вывода войск США - Джонсон

13:20 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании изучали возможность формирования новой международной коалиции в Афганистане после объявления президента США Джо Байдена о выводе войск, однако от этого варианта было решено отказаться. Соответствующее заявление в среду сделал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Он также отметил, что рассматривался вариант с "увеличением британского военного присутствия". "Нужно отказаться от иллюзий о том, что наши партнеры желали продолжать операцию в Афганистане. Мы изучили различные сценарии в связи с решением США вывести войска и в итоге отказались от них. Страны Запада не могли продолжать действия в Афганистане, после того как США стали выводить войска", - подчеркнул британский премьер.

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