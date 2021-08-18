Главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии стал человеческий фактор - МЧС
13:32 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Человеческий фактор привел к лесным пожарам на территории Якутии, сообщил в среду в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Главная причина - это все таки человеческий фактор, это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле", - сказал он, добавив, что жаркая погода тоже сыграла свою роль.
По данным Чуприяна, по фактам возгораний возбуждены уголовные дела, в судах находятся уже 17 из них.
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