Главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии стал человеческий фактор - МЧС

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человеческий фактор привел к лесным пожарам на территории Якутии, сообщил в среду в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Главная причина - это все таки человеческий фактор, это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле", - сказал он, добавив, что жаркая погода тоже сыграла свою роль.

По данным Чуприяна, по фактам возгораний возбуждены уголовные дела, в судах находятся уже 17 из них.