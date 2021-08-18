ФСБ задержала в Крыму двух главарей и трех участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"
14:00 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два главаря и трое участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, задержанные вербовали крымских мусульман.
"Сотрудниками Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль- Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), задержаны 2 главаря и 3 ее активных участника", - сообщили в ФСБ.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. международная религиозно-политическая организация "Хизб ут- Тахрир" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", араб. - "Партия исламского освобождения") признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.
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