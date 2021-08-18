В Киеве ко Дню независимости возводят сцену прямо на братской могиле - горадминистрация

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевская мэрия сообщила том, что в Мариинском парке на месте братской могилы участников украинской революции 1917-1921 годов без согласования с городскими властями начали монтировать сцену для торжеств в честь Дня независимости Украины 24 августа, организуемых офисом президента.

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов", - написал в среду в "Фейсбуке" заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопов, опубликовав соответствующие фотографии.

При этом Прокопов отметил, что это захоронение находится в реестре недвижимых памятников.