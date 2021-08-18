Цыганский барон из Румынии объявил о создании криптовалюты Gypsycoin

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Цыганский барон из Румынии объявил о создании новой криптовалюты Gypsycoin. Как заявил Даниел Чоабэ, этот проект поможет объединить все ромские общины на мировом уровне.

«Это будет универсальная монета. Также проект призван бороться с дискриминацией цыган, ксенофобией, повышать уровень их образованности и помогать интегрироваться в общество», — сказал Чоабэ.

Отмечается, что символ новой криптовалюты будет легкоузнаваемым и будет ассоциироваться именно с цыганами. Говорит Москва