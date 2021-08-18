Большинство россиян хотят бросить работу, чтобы быть блогерами - исследование

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян (80%) готовы бросить работу, чтобы начать работать блогерами. Это следует из результатов исследования платформы по работе с блогерами Perfluence и аналитического агентства Research Me, с которыми ознакомился ТАСС.

"Среди россиян, которые никогда не вели блоги профессионально - 80% высказали желание бросить основную работу, чтобы стать блогером. Больше половины из них - россияне от 16 до 24 лет, две трети из которых - женщины (73%). Интересно, что среди опрошенных россиян положительно высказались в пользу профессии блогера - респонденты старше 45 лет - перспективу перед другими профессиями в этом увидели более 30%. Мужчин из них - больше половины (55%)", - говорится в исследовании.

Кроме того, более 80% опрошенных, которые никогда не вели блоги, готовы пройти дополнительное обучение, чтобы профессионально зарабатывать на этом. 50% респондентов считают, что им не хватает знаний о трендах на рынке соцсетей для ведения блога, 44% сообщили, что не умеют создавать контент, 40% отметили у себя отсутствие навыков копирайтинга, 35% россиян сообщили о недостатке дисциплины для ведения собственного блога.

Москва (26%), Екатеринбург (9%) и Санкт-Петербург (6%) вошли в топ-3 городов с самым большим количеством блогеров.