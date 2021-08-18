Пашинян назвал союз с РФ важнейшей гарантией безопасности Армении
15:00 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стратегический союз Армении и России, а также членство Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются важнейшими гарантиями безопасности Армении. Об этом в среду на заседании правительства во время представления программы нового кабмина заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Важным фактором обеспечения безопасности Армении является армяно-российский стратегический союз, а также членство Армении в ОДКБ. Эти пункты включены в нашу программу", - заявил он.
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