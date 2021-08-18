Горбачев призвал отстаивать принципы демократии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что уроки путча августа 1991 года актуальны сегодня, заботой общества и государства должна быть защита принципов демократии.

"Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - это всегда должно быть заботой общества и государства. Я верю, что демократический путь развития России единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", - сказал Горбачев журналистам в среду.