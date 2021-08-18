0
0
122
НОВОСТИ

Горбачев призвал отстаивать принципы демократии

15:12 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что уроки путча августа 1991 года актуальны сегодня, заботой общества и государства должна быть защита принципов демократии.

"Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - это всегда должно быть заботой общества и государства. Я верю, что демократический путь развития России единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", - сказал Горбачев журналистам в среду.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 18.08.2021
В РПЦ заявили об ущемлении религиозных организаций при получении господдержки в пандемию
0
51
16:00 18.08.2021
Не менее трех человек погибли в ходе протестной акции в афганском Джелалабаде - Reuters
0
74
15:32 18.08.2021
Большинство россиян хотят бросить работу, чтобы быть блогерами - исследование
0
122
15:05 18.08.2021
Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем
0
173
15:00 18.08.2021
Пашинян назвал союз с РФ важнейшей гарантией безопасности Армении
0
179
14:32 18.08.2021
Цыганский барон из Румынии объявил о создании криптовалюты Gypsycoin
0
257
14:12 18.08.2021
В Киеве ко Дню независимости возводят сцену прямо на братской могиле - горадминистрация
0
254
14:00 18.08.2021
ФСБ задержала в Крыму двух главарей и трех участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"
0
250
13:32 18.08.2021
Главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии стал человеческий фактор - МЧС
0
272
13:20 18.08.2021
Британия обдумывала формирование новой коалиции в Афганистане после вывода войск США - Джонсон
0
329

Возврат к списку