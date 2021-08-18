Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем

15:05

Пресс-служба мэра и Правительства Москвы сообщает о том, что мэром Москвы Сергеем Собяниным дано поручение продолжить мониторинг города с целью обнаружения самовольных построек.

«Правительство Москвы продолжит постоянный мониторинг территории города с целью выявления и ликвидации самовольных построек. Соответствующее поручение дал мэр Москвы по итогам рассмотрения данного вопроса на заседании президиума правительства Москвы. <...> На заседании президиума перечень выявленных объектов самостроя (объектов недвижимого имущества, созданных на земельных участках, не предоставленных для целей строительства (реконструкции)) был дополнен 11 новыми объектами, подлежащими сносу», — информирует пост.

Самострои возведены без необходимой разрешительной документации и без соблюдения строительных норм, а также не вписываются в архитектурный облик города, поэтому, отмечается в сообщении, работа по выявлению самовольно возведенных строений ведется постоянно. Там же подчеркивается, что были обнаружены и приведены в соответствие с градостроительными нормами, то есть легализованы, более 800 объектов самостроя. «Общая сумма штрафов, уплаченных владельцами этих объектов в бюджет Москвы, составила почти 12 млрд руб. По остальным выявленным объектам самостроя продолжаются процедуры их ликвидации, либо приведения в соответствие с градостроительными нормами. Свыше 600 земельных участков общей площадью порядка 100 тыс. кв. м, использовавшихся под нелегальные автостоянки, были переданы для размещения бесплатных парковок. На освобождаемых от самовольных построек городских территориях проводятся работы по благоустройству - появляются новые общественные пространства с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, высаживаются деревья и кустарники, обустраиваются газоны и цветники», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в обнаружении незаконных самовольных построек помогают высокотехнологичные инструменты и методы контроля объектов недвижимости, такие, например, как алгоритмы ИИ (искусственный интеллект) и квадрокоптеры.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, «За последние годы доля дистанционного выявления (без выхода инспекторов на объект) новых самовольных построек выросла с 15% до 78%».