Не менее трех человек погибли в ходе протестной акции в афганском Джелалабаде - Reuters

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере три человека погибли в среду во время демонстрации в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар. Об этом сообщило агентство Рейтер.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" информировал о двух погибших и 10 раненых. По его сведениям, огонь по протестующим открыли члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).