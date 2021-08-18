Не менее трех человек погибли в ходе протестной акции в афганском Джелалабаде - Reuters
16:00 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере три человека погибли в среду во время демонстрации в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар. Об этом сообщило агентство Рейтер.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" информировал о двух погибших и 10 раненых. По его сведениям, огонь по протестующим открыли члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).
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