В РПЦ заявили об ущемлении религиозных организаций при получении господдержки в пандемию

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Религиозные организации не смогли получить часть мер государственной поддержки, которая была предоставлена другим социально значимым некоммерческим организациям в период пандемии, сообщила руководитель правового управления Московского патриархата Русской православной церкви игумения Ксения (Чернега).

"Мы считаем, что в настоящее время религиозные организации ущемлены в своих правах на получение государственной поддержки по сравнению с остальными некоммерческими организациями", - сказала игумения на онлайн-конференции в Общественной палате РФ о мерах поддержки религиозных организаций в период пандемии.

Она пояснила, что религиозным организациям не предоставили отсрочку на уплату налогов и страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, как это было сделано в ноябре 2020 года для социальных некоммерческих организаций (НКО), а также организаций, вошедших в реестр пострадавших от распространения коронавируса. Поправки в соответствующее постановление правительства позволяли организациям получить отсрочку от уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов на срок от трех до девяти месяцев.