0
0
0
НОВОСТИ

В РПЦ заявили об ущемлении религиозных организаций при получении господдержки в пандемию

16:12 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Религиозные организации не смогли получить часть мер государственной поддержки, которая была предоставлена другим социально значимым некоммерческим организациям в период пандемии, сообщила руководитель правового управления Московского патриархата Русской православной церкви игумения Ксения (Чернега).

"Мы считаем, что в настоящее время религиозные организации ущемлены в своих правах на получение государственной поддержки по сравнению с остальными некоммерческими организациями", - сказала игумения на онлайн-конференции в Общественной палате РФ о мерах поддержки религиозных организаций в период пандемии.

Она пояснила, что религиозным организациям не предоставили отсрочку на уплату налогов и страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, как это было сделано в ноябре 2020 года для социальных некоммерческих организаций (НКО), а также организаций, вошедших в реестр пострадавших от распространения коронавируса. Поправки в соответствующее постановление правительства позволяли организациям получить отсрочку от уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов на срок от трех до девяти месяцев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 18.08.2021
Не менее трех человек погибли в ходе протестной акции в афганском Джелалабаде - Reuters
0
74
15:32 18.08.2021
Большинство россиян хотят бросить работу, чтобы быть блогерами - исследование
0
122
15:12 18.08.2021
Горбачев призвал отстаивать принципы демократии
0
142
15:05 18.08.2021
Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем
0
173
15:00 18.08.2021
Пашинян назвал союз с РФ важнейшей гарантией безопасности Армении
0
179
14:32 18.08.2021
Цыганский барон из Румынии объявил о создании криптовалюты Gypsycoin
0
257
14:12 18.08.2021
В Киеве ко Дню независимости возводят сцену прямо на братской могиле - горадминистрация
0
254
14:00 18.08.2021
ФСБ задержала в Крыму двух главарей и трех участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"
0
250
13:32 18.08.2021
Главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии стал человеческий фактор - МЧС
0
272
13:20 18.08.2021
Британия обдумывала формирование новой коалиции в Афганистане после вывода войск США - Джонсон
0
329

Возврат к списку