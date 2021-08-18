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В Великобритании растет число направлений к психиатрам - СМИ

16:32 18.08.2021 Источник: Газета.Ru

Число ежемесячных направлений к специалистам по психическому здоровью в Великобритании достигло наивысшего уровня за два года, сообщает «Би-Би-Си».

Журналисты проанализировали данные 117 клинических комиссий в Англии и комиссий по здравоохранению в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии — около 300 тыс. человек были направлены в службы психиатрической помощи в марте этого года, что на 18% больше, чем в феврале 2020 года, за месяц до начала пандемии. В некоторых регионах страны количество подобных запросов увеличилось более чем вдвое.

Благотворительные организации предупредили, что рост будет продолжаться, и призвали к действиям со стороны Великобритании и автономных правительств. Руководство страны заявляет, что планирует расширить и преобразовать услуги психического здоровья и выделять на это £2,3 млрд ($3,16 млрд) ежегодно к 2023-2024 гг.  Газета.Ru

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