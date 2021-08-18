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Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

17:12 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всероссийская перепись населения (ВПН) пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в Росстате.

По данным собеседника ТАСС, 16 августа председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608", которым установлены новые сроки проведения мероприятия. Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.

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