Кинотеатры обяжут сообщать зрителям продолжительность рекламы и трейлеров - СМИ
17:12 18.08.2021 Источник: Эхо Москвы
Российские кинотеатры обяжут сообщать зрителям продолжительность рекламы и трейлеров. Эту информацию должны будут размещать в зоне кассового обслуживания. Предполагается, что благодаря этому посетители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс. Новые правила оказания услуг в кинотеатрах начнут действовать с 1 марта будущего года. Кроме того, на кассе или на сайте кинотеатра должны размещаться данные о технических характеристиках залов. Эхо Москвы
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