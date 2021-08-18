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Кинотеатры обяжут сообщать зрителям продолжительность рекламы и трейлеров - СМИ

17:12 18.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Российские кинотеатры обяжут сообщать зрителям продолжительность рекламы и трейлеров. Эту информацию должны будут размещать в зоне кассового обслуживания. Предполагается, что благодаря этому посетители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс. Новые правила оказания услуг в кинотеатрах начнут действовать с 1 марта будущего года. Кроме того, на кассе или на сайте кинотеатра должны размещаться данные о технических характеристиках залов.  Эхо Москвы

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