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Тысячи афганцев с приходом талибов к власти хотят приехать в РФ - Президент Центра диаспор Афганистана в России

18:40 18.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Тысячи афганцев с приходом талибов ("Талибан", организация запрещена на территории РФ) к власти хотят приехать в Россию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Центра диаспор Афганистана в России Мухаммад Джалал Гулам.

По его словам, в настоящий момент многие афганцы остались без работы. «В центр диаспор поступает очень много обращений. После вывода коалиционных войск многие стали безработными. Это технический персонал, переводчики и другие люди, которые с ними работали. Это десятки тысяч людей. Естественно, когда талибы пришли власти, чиновники тоже стали безработными. Поэтому, с одной стороны, страх, а, с другой стороны, безработица способствуют тому, чтобы счет желающих приехать в Россию шел на тысячи», — рассказал М.Гулам.

Вместе с тем он отметил, что возможности попасть в Россию у тех, кто не хочет жить при власти талибов, сейчас практически нет. «Не работает ни один КПП, не работает аэропорт, поэтому единственная дорога, которой есть возможность уехать – это Таджикистан, Узбекистан», — уточнил М.Гулам.

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