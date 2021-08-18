Венедиктов: Более 50% избирателей в Москве проголосуют онлайн

18:07

На предстоящих сентябрьских выборах в Госдуму в формате онлайн проголосует более 50% москвичей, — сообщается на сайте Общественной палаты со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексея Венедиктова, — вероятность двойного голосования исключается.

«Электронное голосование в Москве будет, и в ваших округах - тоже. Сотни тысяч москвичей уже записались. Регистрация продолжится до 13 сентября. По нашим прогнозам, больше половины всех избирателей в Москве проголосуют в сентябре онлайн. Поэтому хочется обратиться к кандидатам: не повторяйте чужих ошибок, чтобы не лишиться части электората, не отговаривайте своих избирателей голосовать электронно», — сообщил Алексей Венедиктов на встрече с экспертами-разработчиками ДЭГ и отвечая на вопросы парламентариев об особенностях электронного формата голосования.

Также Алексей Венедиктов напомнил о собственной городской платформе дистанционного голосования mos.ru, об открытой регистрации, и заметил, что электронный формат голосования наиболее удобен для москвичей, на момент выборов в Госдуму пребывающих в длительных командировках.

По прогнозам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, половина граждан, которые будут принимать участие в выборах, сделают это онлайн, на сегодняшний день на ДЭГ москвичами подано более 750 тысяч заявок.

Был освящен вопрос голосования онлайн и офлайн. По словам Венедиктова, эти две формы голосования никак не пересекаются, так как отметка о регистрации ставится в соответствующем реестре. Другими словами, если гражданин зарегистрирован в голосовании онлайн, то в список для голосования по месту жительства он внесен не будет, и наоборот.

По словам председателя Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова, если заявление на электронное голосование не отозвано за три дня, то избиратель на участке голосовать уже не сможет, «Из-за этого временного лага исключается возможность двойного голосования».

Напоминаем: выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. С 2 августа в столице открыта регистрация на дистанционное электронное голосование, на данный момент на участие в онлайн голосовании москвичами подано более 750 тысяч заявок.