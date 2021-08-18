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Си Цзиньпин призывал граждан и компании бороться с избыточными доходами и больше отдавать обществу

19:20 18.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Председатель КНР Си Цзиньпин призывал граждан и компании бороться с избыточными доходами и больше отдавать обществу, чтобы обеспечить всеобщее процветание. 

Китайский лидер принял участие в заседании правительства впервые с конца июля. Последние две недели его никто не видел, – отмечает телеканал СNВС.  Эхо Москвы

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