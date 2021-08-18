19:20 Источник: Эхо Москвы

Председатель КНР Си Цзиньпин призывал граждан и компании бороться с избыточными доходами и больше отдавать обществу, чтобы обеспечить всеобщее процветание.

Китайский лидер принял участие в заседании правительства впервые с конца июля. Последние две недели его никто не видел, – отмечает телеканал СNВС. Эхо Москвы