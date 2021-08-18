Афганистан не будет демократическим государством - представитель "Талибана" агентству Reuters
20:00 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Афганистан не будет демократическим государством после прихода к власти в стране движения "Талибан" (запрещено в РФ) и станет жить по законам шариата. Об этом заявил агентству высокопоставленный представитель движения Вахидулла Хашими, по словам которого страной будет управлять совет талибов.
Он также добавил, что верховным лидером при новой власти будет предводитель "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.
"Никакой демократической системы не будет, поскольку для этого в нашей стране нет никаких оснований. Мы не будем дискутировать о том, какая политическая система нужна Афганистану, поскольку ответ на этот вопрос ясен. Это законы шариата", - сказал собеседник агентства.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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