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Военные США открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу

20:40 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные США открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу, свидетельств наличия убитых или раненых нет. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, слова которого приводит агентство Рейтер. По его утверждению, выстрелов непосредственно в людей не было.

Кирби также подтвердил, что в аэропорту Кабула в настоящий момент находятся уже 4,5 тыс. американских военных, и в ближайшие сутки должны прибыть еще несколько сотен.

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