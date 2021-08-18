Военные США открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу
20:40 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные США открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу, свидетельств наличия убитых или раненых нет. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, слова которого приводит агентство Рейтер. По его утверждению, выстрелов непосредственно в людей не было.
Кирби также подтвердил, что в аэропорту Кабула в настоящий момент находятся уже 4,5 тыс. американских военных, и в ближайшие сутки должны прибыть еще несколько сотен.
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