Ашраф Гани объяснил свое бегство из Афганистана

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани объяснил свое бегство из страны необходимостью предотвратить кровопролитие. Об этом он заявил в среду в видеообращении через свой аккаунт в "Фейсбуке".

Он подтвердил, что в настоящий момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах. "Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице", - рассказал он, добавив, что "его искали". "Я был во дворце, когда охрана мне сказала, что произошло что-то похожее на переворот, когда талибы вошли в столицу", - заявил Гани.

Он также утверждает, что во время бегства из страны не вывозил с собой деньги. "Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги, - сказал он в среду в видеообращении через свой аккаунт в "Фейсбуке". - Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке".

Кроме того, Ашраф Гани заявил, что на родине готовился заговор, угрожавший его жизни. "Службы безопасности сообщили мне, что против меня готовится заговор, угрожавший жизни, - приводит в среду его слова иранская газета "Иран". - Боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ - прим. ТАСС) находились у ворот президентского дворца".

Тем не менее, Гани пообещал в скором времени вернуться в страну. "Я в [Объединенных Арабских] Эмиратах, но в ближайшем будущем вернусь в свою страну", - сказал он, указав, что до возвращения на родину "ведет консультации с другими".