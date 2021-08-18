Ашраф Гани объяснил свое бегство из Афганистана
21:20 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани объяснил свое бегство из страны необходимостью предотвратить кровопролитие. Об этом он заявил в среду в видеообращении через свой аккаунт в "Фейсбуке".
Он подтвердил, что в настоящий момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах. "Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице", - рассказал он, добавив, что "его искали". "Я был во дворце, когда охрана мне сказала, что произошло что-то похожее на переворот, когда талибы вошли в столицу", - заявил Гани.
Он также утверждает, что во время бегства из страны не вывозил с собой деньги. "Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги, - сказал он в среду в видеообращении через свой аккаунт в "Фейсбуке". - Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке".
Кроме того, Ашраф Гани заявил, что на родине готовился заговор, угрожавший его жизни. "Службы безопасности сообщили мне, что против меня готовится заговор, угрожавший жизни, - приводит в среду его слова иранская газета "Иран". - Боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ - прим. ТАСС) находились у ворот президентского дворца".
Тем не менее, Гани пообещал в скором времени вернуться в страну. "Я в [Объединенных Арабских] Эмиратах, но в ближайшем будущем вернусь в свою страну", - сказал он, указав, что до возвращения на родину "ведет консультации с другими".
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