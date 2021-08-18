Датские военные сообщили о прохождении российских подводных лодок у своих берегов
22:00 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Датские военные утверждают, что две российские дизель-электрические подводные лодки вместе с кораблем сопровождения прошли через пролив Большой Бельт в северном направлении.
"Две российские подводные лодки проследовали через пролив Большой Бельт в сопровождении надводного судна. Третья субмарина, входящая в группу, находится на якорной стоянке к югу от Лангеланна. Ожидается, что она покинет ее несколько позднее, - говорится в сообщении на странице Вооруженных сил (ВС) Дании в "Фейсбуке". - Все три лодки являются дизель-электрическими класса "Кило" (подводные лодки проекта 877 "Палтус" - прим. ТАСС)".
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