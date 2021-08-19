Президент Гани перестал быть значимой фигурой в Афганистане - Госдеп
22:40 18.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сложивший с себя полномочия президента Афганистана и бежавший из страны Ашраф Гани больше не является значимой политической фигурой на родине. Об этом заявила на брифинге в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
"Мы видели объявление ОАЭ этим утром, что Гани был встречен этим правительством. На этом все <...>. Он больше не является фигурой в Афганистане", - сказала она.
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