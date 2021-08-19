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В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб

09:00 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, летчик погиб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб", - сказали в округе.

Там также добавили, что на место крушения направлена комиссия Главного командования ВКС для установления причин падения.

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