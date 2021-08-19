Сделка с талибами была уловкой, Трамп не планировал полный вывод войск - экс-глава Пентагона

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа никогда не планировала полностью выводить американские войска из Афганистана. С таким утверждением, как пишет в среду издание "Дифенс уан", выступил бывший исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер.

Согласно публикации, в беседе с журналистом издания Миллер, который был последним руководителем Пентагона при Трампе, утверждал, что обещание завершить вывод сил к 1 мая, как это было оговорено в заключенном прежней администрации соглашении с движением "Талибан" (запрещено в РФ), на самом деле было "игрой" и переговорной тактикой. В действительности же предыдущая администрация якобы рассчитывала таким образом убедить Ашрафа Гани оставить пост президента Афганистана или же согласиться на договоренности о разделении власти с талибами. При этом предполагалось, что часть ВС США сможет остаться в Афганистане для осуществления контртеррористической деятельности.