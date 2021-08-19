В испанском Хихоне отменили корриду из-за неполиткорректных кличек быков
09:20 19.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мэр испанского Хихона отменила корриду из-за неполиткорректных кличек быков. Предыдущие бои быков состоялись 13, 14 и 15 августа. Ану Гонсалес возмутили клички двух участников этих состязаний – Феминист и Нигериец.
Как передаёт агентство Europe Press, по словам мэра, власти не будут стоять в стороне, поскольку в городе создаётся система гендерного равенства, предусматривающая возможность безболезненной интеграции человека любой национальности.
Представители оппозиционной Народной партии уже заявили, что Гонсалес «делает из себя посмешище». Они приступили к сбору подписей против принятого властями решения.
В Союзе заводчиков быков для корриды (UCTL) объяснили, что животные получили вызвавшие скандал имена, поскольку происходят от коров Феминистка и Нигерийка, 35-летняя родословная которых исключает «политический и социальный контексты». Говорит Москва
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