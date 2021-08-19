В испанском Хихоне отменили корриду из-за неполиткорректных кличек быков

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мэр испанского Хихона отменила корриду из-за неполиткорректных кличек быков. Предыдущие бои быков состоялись 13, 14 и 15 августа. Ану Гонсалес возмутили клички двух участников этих состязаний – Феминист и Нигериец.

Как передаёт агентство Europe Press, по словам мэра, власти не будут стоять в стороне, поскольку в городе создаётся система гендерного равенства, предусматривающая возможность безболезненной интеграции человека любой национальности.

Представители оппозиционной Народной партии уже заявили, что Гонсалес «делает из себя посмешище». Они приступили к сбору подписей против принятого властями решения.

В Союзе заводчиков быков для корриды (UCTL) объяснили, что животные получили вызвавшие скандал имена, поскольку происходят от коров Феминистка и Нигерийка, 35-летняя родословная которых исключает «политический и социальный контексты». Говорит Москва